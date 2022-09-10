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Haberler Dünya Endonezya'da peş peşe depremler
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Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem meydana geldi.

Endonezya'da peş peşe depremler
AA

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 16 kilometre derinlikte, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştuğunu duyurdu.

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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