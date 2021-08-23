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Endonezya'da eski Bakan Juliari Batubara, rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezası aldı

Channelnewsasia'nın haberine göre, eski Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara, Covid-19 salgınından etkilenen yoksul ailelere dağıtılan gıda yardımıyla ilişkili 1,2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Endonezya'da eski Bakan Juliari Batubara, rüşvet suçundan 12 yıl hapis cezası aldı
Endonezya'da rüşvet suçuna 12 yıl hapis cezası
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AA

Aralık 2020'de tutuklanan Batubara'nın Jakarta Mahkemesinde görülen davasında karar açıklandı.

Mahkeme başkanı Muhammed Damis, çevrim içi olarak gerçekleştirilen karar duruşmasında, Batubara'ya 12 yıl hapis cezası vererek, 500 milyon rupi (35 bin dolar) para cezası ödemesine ya da hapis cezasına 6 ay eklenmesine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu zararı karşılamak için 1 milyon dolar tazminat ödememesi halinde Batubara'nın cezasına iki yıl daha ilave edileceğini bildirdi.

Batubara'ya yapılan operasyonda bavul ve sırt çantalarına doldurulmuş 1 milyon dolardan fazla para ele geçirilmişti.

Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyen Batubara, hapis cezasını tamamladıktan sonra 4 yıl kamu görevlerinden de men edilecek.

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