Endonezya'da rüşvet suçuna 12 yıl hapis cezası 0:00 / 0:00

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Aralık 2020'de tutuklanan Batubara'nın Jakarta Mahkemesinde görülen davasında karar açıklandı.

Mahkeme başkanı Muhammed Damis, çevrim içi olarak gerçekleştirilen karar duruşmasında, Batubara'ya 12 yıl hapis cezası vererek, 500 milyon rupi (35 bin dolar) para cezası ödemesine ya da hapis cezasına 6 ay eklenmesine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu zararı karşılamak için 1 milyon dolar tazminat ödememesi halinde Batubara'nın cezasına iki yıl daha ilave edileceğini bildirdi.

Batubara'ya yapılan operasyonda bavul ve sırt çantalarına doldurulmuş 1 milyon dolardan fazla para ele geçirilmişti.

Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyen Batubara, hapis cezasını tamamladıktan sonra 4 yıl kamu görevlerinden de men edilecek.