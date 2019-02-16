Endonezya'daki 'eşcinsel Müslüman' karikatürleri neden Instagram'dan kayboldu?

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Endonezya'da kendilerini eşcinsel Müslümanlar olarak tanımlayanların yaşadığı zorlukları karikatürlerle anlatan bir Instagram hesabı, sosyal medya sitesinden kaldırıldı.
Endonezya İletişim Bakanı "pornografik içerik" taşıdığı gerekçesiyle kendilerinin Instagram'a hesabın kaldırılması için başvuruda bulunduklarını iddia etti.
Instagram bu iddiaları yalanladı ve hesabı kaldırmadığını açıkladı.
Instagram'da 6 bin takipçili @Alpantuni hesabı Müslüman eşcinsel erkeklerin Endonezya'da günlük hayatta yaşadıkları ayrımcılık ve tacizi konu edinen karikatürler paylaşıyordu.
Karikatürlerden birinde eşcinsel bir karaktere "cehennemde yan" denip üstüne dışkı atılıyordu.
Yerel medya kuruluşlarının iddialarına göre İletişim Bakanı eğer hesabı kaldırmazsa Instagram'ı ülkede yasaklamakla tehdit etmişti.
BBC Endonezya'ya göre, bakanlık, "hesabı halk da şikâyet etti böylece daha hızlı kaldırıldı" dedi.
Instagram hesabı kaldırmadığını hesabın görünmemesinin başka sebepleri olabileceğini açıkladı.
Instagram, "Kullanıcı hesabını silmiş olabilir ya da hesabın ismini değiştirmiş olabilir. Ayrıca hesabı incelediğimizde topluluk standartlarına ve kullanım politikalarına aykırı, olumsuz bir şey tespit etmedik" açıklaması yaptı.
Hesaba yönelik tepkiler ülkeyi ikiye böldü; Kimileri hesaba öfkeliyken kimileri çizimlerin son derece "normal" olduğunu söyleyerek hesabı savunuyor.
Fahmina İslam Çalışmaları Enstitüsü'nden bir akademisyen karikatürlere karşı olduğunu çünkü ülkede heteroseksüel cinsel ilişkinin de tabu kabul edildiğini söyledi. BBC Endonezya'ya konuşan Abdul Muiz Ghazali "Bazı insanlar için bu karikatürler İslam'a hakaret niteliğinde" dedi.
Hesaba ne olduğu şu anda tam olarak bilinemiyor.
Uluslararası Af Örgütü Endonezya Direktörü Usman Hamid yaptığı açıklamada, "Hükümet, zararsız bir hesabı Instagram'dan kaldırmakla övünürken aslında halkı LGBTI bireylere karşı öfke ve korkuya sürüklüyor" dedi.
Hamid açıklamasına, "LGBTI bireylerin ülkede düzenli olarak baskılarla karşılaştığı bir dönemde, sosyal medyanın kendilerini güvenle ifade edebilecekleri bir alan olarak kalması çok önemli" diyerek devam etti.
Şeriat yasaları ile yönetilen Aceh bölgesi haricinde, ülkede eşcinsellik yasak değil. Geçen sene Aceh'te aynı yatakta yakalanan eşcinsel erkek çifte 85 kırbaç cezası verilmişti.
Dünyanın en büyük eşcinsel çöpçatan uygulaması Blued, geçen sene hükümet isteği ile Endonezya Google tarafından ülkeden kaldırılmıştı.
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