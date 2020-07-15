Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi

AA

Makassar Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mustari, yaptığı açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 16’ya ulaştığını belirtti.

Dün 46 olarak açıklanan kayıp sayısının 23 olarak revize edildiği bilgisini paylaşan Mustari, sel felaketinde 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, selin 4 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği bölgede kayıpları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.