Endonezya: Lombok Adası'ndaki depremde en az 82 kişi öldü

Sarsıntıda binalardan kopan parçalar sokaklara yayıldı.

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 82 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer sarsıntıda yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Deprem nedeniyle binlerce bina hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı.

Lombok'ta geçen hafta meydana gelen depremde de 16 kişi ölmüştü.

Turistik ada, sahilleri ve yürüyüş parkurlarıyla ünlü bir yer.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün adanın kuzeyi ve yerin 10 kilometre altı olduğunu belirtti.

Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı, ancak uyarı daha sonra geri çekildi.

Endonezyalı yetkililer, Lombok'un başlıca kenti Mataram'da çürük malzemelerle inşa edilen çok sayıda binanın hasar gördüğünü belirtti.

Ada sakinleri sarsıntıyla beraber binalardan dışarı koştular.

Mataram'ın bazı kesimlerinde elektrikler kesildi.

Hastanelerdeki hastalar, depremin ardından dışarıda tedavi edilmeye başlandı.

Sarsıntıyla birlikte büyük bir panik yaşandı.

Sarsıntının hissedildiği Bali Adası'nda da insanlar binalardan dışarı kaçtılar.

Bali'nin başkenti Denpasar'da yaşayan bir işçi BBC'ye yaptığ açıklamada "Başta küçük sarsıntılar oldu, daha sonra büyüdü ve insanlar 'deprem' diye bağırıp, dışarı kaçıştılar" dedi.

Hafif hasar görmelerine karşın, her iki adadaki havaalanlarının da faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

2016'da Sumatra Adası'nın kuzeydoğusundaki depremde de onlarca kişi ölmüş, 40 bin kişi de evlerinden olmuştu.

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