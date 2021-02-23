Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 775 artarak 1 milyon 298 bin 608'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 323 artışla 35 bin 14'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 996 artışla 1 milyon 104 bin 990'a yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 468 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 288 bin 229'a ulaştı.

Bugün 4 bin 55 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 256 bin 678 oldu.

Son 24 saatte 14 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1076'ya çıktı.

- Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1083 artarak 428 bin 169'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 7 bin 616'ya yükseldi.

Son bir günde 56 bin 262 kişiye virüs testi yapılırken 1559 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 491 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.