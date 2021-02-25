Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 8 bin 493 artarak 1 milyon 314 bin 634’e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 264 artışla 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 686 artışla 1 milyon 121 bin 411’e çıktı.

Öte yandan, toplu aşılamanın ikinci aşamasındaki belirli meslekler kapsamında gazetecilerin aşılanmasına bugün başlandı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 293 bin 698’e yükseldi.

Bugün 3 bin 752 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 263 bin 761, aktif vakalar 28 bin 837 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1100’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak'tan bu yana ülkede en düşük vaka artışının görüldüğünü kaydetti.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1076 artarak 430 bin 165’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 7 bin 759’a yükseldi.

Son bir günde 56 bin 231 kişiye virüs testi yapıldı, 1876 kişinin taburcu edildiği ülkede 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.