Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilere paralel olarak politika faizini düşürerek, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisini desteklemek için dört ayda dördüncü kez faiz indirimine gitti. Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.

Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 18'i politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini bekliyorlardı. Yetkililer küresel büyümenin yavaşladığı bir ortamda, bu yıl ana odak noktalarının büyüme ivmesini sürdürmek olduğunu söylediler.