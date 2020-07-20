Endonezya Müslüman Gazeteciler Birliğinden Ayasofya tebriği

AA

Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, ''Birçok ülkenin eleştirisine rağmen Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesindeki cesur kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetine tebrik ve desteklerimizi iletiyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, Türk hükümetinden tüm Müslümanlara sunulan bir başarı olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, Ayasofya’nın özünde de dünyadaki tüm Müslümanlara ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ayasofya Camisi açılışının dünya Müslümanlarının birliğinin sembolü olacağı kaydedildi.