Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor

Cakarta'nın yarısına yakını deniz seviyesinin altında.

Endonezya'nın başkenti Cakarta, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşınacak.

10 milyondan fazla insanın yaşadığı Cakarta, bataklık bir alanın üzerine kurulu.

Kentin bazı kesimlerinin her yıl 25 santimetre battığı ve yaklaşık yarısının deniz seviyesinin altında olduğu belirtiliyor.

Başkentin taşınacağı yerin adı henüz belirlenmedi.

32.7 milyar dolara mal olacak

Yeni başkent görece az gelişmiş Kutai Kertanegara ve Penajam Paser Utara bölgeleri arasında inşa edilecek.

Cakarta'ya 1,400 kilometre mesafedeki bölgede inşaatlara 2021'de başlanması ve 2024'ten itibaren bazı dairelerin buraya taşınması planlanıyor.

Başkenti taşıma projesinin 466 trilyon rupiye (32,79 milyar dolar) mal olması bekleniyor.

Ancak Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, sadece Cakarta'daki trafik sıkışıklığının ekonomiye 100 trilyon rupiye mal olduğunu söyledi.

Ülkede gelir dağılımını eşitleme çabaları çerçevesinde son 20 yıldır, merkezin siyasal ve finansal yetkilileri belediyelere devrediliyor.

Başkentin taşınacağı Borneo Adası dünyanın en büyük kömür rezervleri ve en büyük orangutan nüfusunu barındırıyor.