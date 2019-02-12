Endonezya polisi, şüphelinin yılanla korkutulduğu sorgu için özür diledi

Endonezya polisi, cep telefonu hırsızlığıyla suçlanan bir kişinin sorgusunda yılanla korkutulduğu görüntülerin internette yayımlanması üzerine özür diledi.

Doğu Papua bölgesindeki bir karakolda çekildiği belirtilen videoda, bir polis memuru en az 2 metre boyunda olduğu tahmin edilen yılanı elleri arkadan bağlanmış şüphelinin boynuna ve beline dolarken görüntülenmişti.

Adı açıklanmayan kişi çığlık atarken, polis memurlarının kahkahalarla güldükleri duyuluyor.

Sorgunun bir aşamasında polis memuru yılanı şüphelinin yüzüne tutuyor, hayvanı ağzına ve pantolonunun içine sokacağı tehdidinde bulunuyor.

'Yılan zehirsiz'

Yerel polis sorumlusu Tonny Ananda Swadaya, yılanın "ehli ve zehirsiz" olduğunu belirterek "Ama bu profesyonel bir davranış değil. Olayda kendi başlarına hareket eden polis memurları en sert şekilde cezalandırıldı" dedi.

Sorguyu yapan polis memurunun ise davranış kursuna gönderildiği ve başka bir yere tayin edildiği öne sürüldü.

'Bir aktivist de yılanlı hücreye konuldu'

Twitter'da videonun görüntüsünü yayımlayan insan hakları avukatı Veronica Koman, Papua'nın Endonezya'dan bağımsızlığını savunan bir aktivistin de 9 Ocak'ta yılanlı bir hücreye konulduğunu söyledi.

https://twitter.com/VeronicaKoman/status/1093800046821167105

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan bölge, Papau Yeni Gine'yle sınır komşusu.

Doğu Papua, 1969'da Endonezya topraklarına dahil edilmişti.

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