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Endonezya salgın döneminde uzaktan eğitimde sorunlar yaşıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim başlıca teknik altyapı sorunları nedeniyle sağlıklı yürütülemiyor.

Endonezya salgın döneminde uzaktan eğitimde sorunlar yaşıyor
AA

Eğitim uzmanları, 270 milyonluk nüfus içinde 64 milyon öğrencinin olduğu ülkede, salgından dolayı devam eden uzaktan eğitimin, teknik altyapı, öğretmenlerin bilgi eksikliği ve yeterli sağlık protokollerinin uygulanamaması gibi çeşitli nedenlerle etkin yapılamadığını belirtiyor.

Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI) Başkanı Unifah Rosyidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 aydır okullar virüs nedeniyle kapalı ve uzaktan eğitim sürdürülmeye çalışıyor. Endonezya’nın adalar ülkesi olması ve internetin özellikle kırsal alanlarda olmaması uzaktan eğitim programını olumsuz etkiledi." dedi.

Bazı kırsal alanlarda öğretmenlerin evleri ziyaret ederek eğitim vermeye çalıştığını söyleyen Rosyidi, belirli okullar için uygulanan bu durumun da okul eğitimi kadar etkili olmadığını aktardı.

Rosyidi, salgın nedeniyle uzaktan eğitime bir anda geçildiğini ve daha önce internet üzerinden veya uzaktan eğitim konusunda bilgisi olmayan öğretmenlerin de duruma adaptasyonda zorluk yaşadığını kaydetti.

Salgında dönemiyle uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren Rosyidi, "Geleneksel eğitimde teknolojik ekipmanların kullanımı bizi zorluyor. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı da kimseyi suçlayamayız. Uzaktan eğitim programının düzgün işlenmesi ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmesi gerek. Salgında bu zorluğunun üstesinden nasıl geleceğimiz önemli." ifadelerini kullandı.

Rosyidi, uzaktan eğitime uygun müfredat ve eğitim materyallerinde eksikliğin hem öğretmenleri hem de öğrencileri zorladığını belirterek, bu konuda her seviyedeki okullar için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Direktörü Nizam da Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Direktörü üniversitelerdeki uzaktan eğitimde, internet bağlantısı ve öğretim üyelerinin tecrübe eksikliği nedeniyle zorlanıldığını ifade ederek, "Salgınla birlikte çevrim içi eğitime ilişkin materyal ve gerekli altyapı konusunda değişikliğe hazırlıksız yakalandık.'' diye konuştu.

- Öğretmenler öncelikli aşı grubu içinde yer alıyor

Nizam, vakaların az olduğu bölgelerde sağlık protokolleri gibi gerekli koşulları sağlayan eğitim kurumlarında yetkililerin de onayıyla yüz yüze eğitime izin verildiğini söyledi.

Öncelikli aşılamaya öğretmenlerin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Nizam, "Aşılama programı şu an için sağlık çalışanlarına yapılıyor. Bu program takviminin bitişiyle birlikte öğretmenler de aşılanacak öncelikli kamu çalışanları arasında yer alıyor." dedi.

Nizam ayrıca, 34 eyalette 400 bin okul olduğunu ve toplamda 64 milyon öğrenciye sahip olduklarını, okullardaki eğitim sürecinin bazı bölgelerde yerel idarenin dışında çoğunlukla merkezi hükümetin kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Öğrenci velisi Chandra Kriftaningtyas ise çocuklarını, uzaktan eğitimdeki derslerini takip edip etmedikleri konusunda sürekli kontrol etmenin karşılaştıkları zorlukların başında geldiğini kaydetti.

Kriftaningtyas, "Uzaktan eğitim, karşılıklı etkileşimin olmayışı nedeniyle örgün eğitim kadar etkili değil. Ayrıca internet bağlantısı ve çevrim içi derslere girişin yanı sıra müfredat konularında da sorunlar yaşıyoruz. Buna karşılık halen okullardaki eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda net açıklama yok." şeklinde konuştu.

- "Okula gitmeyi özledik"

2’inci sınıfa giden 8 yaşındaki Mahzen Agit Walut Brezge, okula gitmeyi özlediğini ve evden çalışmaktan yorulduğunu belirterek, "Ailem çalışıyor. Bazen kardeşimle ders çalışıyorum. Tek başıma takip etmek zorunda kalıyorum. Bazen de internet kotası, şarj ve bağlanma sorunları yaşıyorum." dedi.

Arkadaşlarını ve öğretmenini özlediğini söyleyen 3’üncü sınıf öğrencisi Muhammad Fatih Hanif, okula geri dönmek istediğini ve uzaktan eğitimden hoşlanmadığını kaydetti.

4’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Resila Khalula Fayad da "Uzaktan eğitimi de seviyorum ama okula gitmek daha iyi. Evde hiç arkadaşım yok. Okuldaki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan,jç6856nodüac. ülkede vaka oranı az, teknolojik ekipman ve internet altyapısı eksikliği olan kırsal bölgelerde yetkili kurum ve ailelerin ortak kararıyla yüz yüze eğitime izin veriliyor.

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