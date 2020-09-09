Endonezya ve Çin askeri iş birliğini görüştü

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Endonezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Subianto, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya’ya gelen Çinli mevkidaşı Vey ile bir araya geldi.

Savunma bakanları, iki ülke ordusu arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliklerinin yanı sıra savunma endüstrisi ortaklıklarının geliştirilmesi konularını görüştü.

Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın sürdürülmesinde diyalog ve istişarenin önemine işaret edilen görüşmede ayrıca, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.