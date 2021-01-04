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Endonezya’da 4 bin 440 kişi selden etkilendi

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Açe eyaletinde meydana gelen selden 4 bin 440 kişi olumsuz etkilendi.

Endonezya’da 4 bin 440 kişi selden etkilendi
AA

Doğu Açe Afet Yönetim Ajansı’nın açıklamasına göre, eyaletin Doğu Açe bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rantau Selamat, Indra Makmu, Ranto Peureulak ve Birem Bayeun gibi çeşitli ilçelere bağlı 23 köyde su baskını yaşandı.

Bölge genelinde 4 bin 440 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirten yetkililer, sel felaketinde şu ana kadar can kaybı olduğu bilgisi edinmediklerini aktardı.

Yetkililer, ayrıca su baskınlarından evleri hasar gören aileleri tahliye ve yardım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bu arada Kuzey ve Doğu Açe bölgesinde, geçen ay başında meydana gelen sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden olmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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