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Endonezya’da Ayasofya Dakwah Merkezi, Türk tarih ve kültürünü tanıtacak

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da açılacak Ayasofya Dakwah Merkezi, Türk tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Endonezya’da Ayasofya Dakwah Merkezi, Türk tarih ve kültürünü tanıtacak
AA

Cakarta’da Endonezya İslam Üniversitesi bünyesinde kurulum aşaması devam eden Ayasofya Dakwah Merkezi, Ayasofya’nın kimliği, misyon ve vizyonunun tanıtımının yanı sıra Türkçe, Osmanlıca öğretimi, Türk İslam kültürü, Türk kültür ve tarihinin bilinirliğinin artırılması yönünde çalışmalar yürütecek.

Endonezya İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Hayrat Vakfı Endonezya Temsilcisi Dr. Cemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yoğun girişim ve çabaları sonucu Ayasofya Dakwah Merkezi'nin açılması konusunda neticeye ulaşıldığını söyledi.

Yüksek lisans ve doktorasını Endonezya’da tamamlayan Şahin, 7 yıldır burada yaşadığını ve Endonezya İslam Üniversitesinde de öğretim görevlisi olarak çalıştığını ifade etti.

Şahin, Ayasofya’nın geçen yıl camiye çevrilmesinin Endonezya’da ciddi bir sevgiye ve uyanışa vesile olduğunu aktardı.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından Ayasofya’nın önemi ve temsil ettiği İslami kimliği konusunda seminerler düzenlediklerini kaydeden Şahin, "Endonezya’da Ayasofya ismiyle böyle bir yer açma ihtiyacı hissettik." dedi.

Şahin, Ayasofya’nın taşıdığı İslami kimlik, mana, misyon ve vizyonu anlatma girişiminde bulunduklarını belirterek, "Sonra biz nasıl daha çok Türkiye kültürünü, Türk İslam kültürünü, milli ve manevi değerlerimizi tanıtırız endişesiyle istişarede bulunduk. Endonezyalı fikir önderleriyle bu meseleyi konuştuk. Güzel bir yer açmak istedik ve ismi Ayasofya Dakwah Merkezi olsun istedik. Bu merkezde, Türkçe, Türk kültürü, Türk İslam kültürü ve milli ve manevi değerlerimiz öğretilecek." ifadelerini kullandı.

Ayasofya Dakwah Merkezi kurma taleplerini üniversitenin rektörlüğüne ilettiklerini ve talebin olumlu karşılandığını söyleyen Şahin, süreç zor olsa da Türkiye’nin yumuşak gücü sayesinde sonuca ulaştıklarını dile getirdi.

Şahin, merkezin açılışına yönelik çalışmaların sona yaklaştığını ve nisan sonunda resmi olarak açılışı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Endonezya İslam Üniversitesinin ülkenin tüm eyaletlerinde kampüsü ve 800 bin civarında öğrencisi bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Şu anda bulunduğumuz kampüs ana merkezdir. Burada da 2 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Biz burada yer açarsak mantık olarak Endonezya’nın her yerine ulaşabiliriz. Çünkü buradan tüm eyaletlere doktora öğrencileri ve akademisyenler gönderiliyor. Açacağımız merkezle burada yetişen öğrenci ve akademisyenler, Ayasofya’nın misyonu ve vizyonunu bütün Endonezya’ya tanıtabilirler." diye konuştu.

- Osmanlıcaya yoğun talep

Şahin, merkezde Türk İslam tarihi ve Osmanlıca eğitimlerinin başlayacağını belirterek, "Çünkü burada Osmanlıcaya karşı da yoğun bir talep var. Merkezde ayrıca Türkçe, milli ve manevi değerlerimizi öğreteceğiz. Bu merkez bir yönüyle de buradaki büyük bir ihtiyacı gidermiş olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye sempatisi olan Endonezyalılara yönelik merkezin faydalı olacağını umduklarını kaydeden Şahin, aynı zamanda merkezin Türkiye’nin tanıtımına katkı sunacağını söyledi.​​​

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