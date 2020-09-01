Endonezya’da salgın nedeniyle işleri durgunlaşan sokak esnafı zor günler geçiriyor

AA

Endonezya’da Kovid-19 nedeniyle alınan kısıtlamalar büyük ölçüde gevşetilmesine rağmen salgın öncesi yoğun insan hareketliliğinin olduğu sokak ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Vakaların yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin belirli kapasitede faaliyetine izin verilmesi ve uzaktan eğitimin sürdürülmesinin yanı sıra ülkedeki vaka artışlarının devam etmesinin dışarıdaki insan yoğunluğunu etkilediği görülüyor.

Bu kapsamda, müşterilerinin azalmasıyla satışlarında yüzde 80'e varan düşüş yaşayan çok sayıda seyyar satıcı, ev kirası, elektrik, su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük geçiyor.

- ''Borç parayla ayakta duruyorum''

Başkent Cakarta’da seyyar tezgahta meyve satıcılığı yapan 55 yaşındaki Abdullah Kahono, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte işlerinin iyice kötüleştiğini ve maddi olarak zor günler geçirdiğini aktardı.

Özellikle müşterilerinin yoğun olduğu ofis ve iş yerlerindeki personel sayısına yönelik Kovid-19 kısıtlamalarının işlerini etkilediğini belirten Kahono, en kısa sürede salgının bitmesini ve ekonominin yeniden canlanmasını umut ettiğini dile getirdi.

Kahono, bazı iş arkadaşlarından aldığı borç parayla ayakta durduğunu vurgulayarak, ''Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Salgın süreci geçene kadar hükümetin maddi destekte bulunmasını veya en azından temel ihtiyaç kredisi sağlamasını bekliyoruz.'' dedi.

Bisikletiyle içecek satan 47 yaşındaki Salih Manggir de salgın öncesinde belirli oranda ailesini geçindirebildiğini ancak bu yeni süreçte kazancının ihtiyaçlarını gidermeye yetmediğini vurguladı.

Satışlarının yüzde 80 oranında azaldığını söyleyen Manggir, ''Temel ihtiyaçlar için evdeki değerli eşyaları satmak zorunda kaldım. Satışların azalmasıyla evimi geçindiremeyecek duruma geldim.'' diye konuştu.

Manggir, yetkililerden hiç olmazsa gıda desteği beklediklerini belirterek, normal hayatlarına kavuşmak amacıyla salgının bitmesi için dua ettiklerini ifade etti.

- ''Hiç satış yapamadığım günler oluyor''

Yemek alacak paraları olmadığı için öğün atlamak zorunda kaldıklarını söyleyen dondurma satıcısı 52 yaşındaki Ardi Suwandi de, kısıtlamaların başlamasından bu yana maddi ve manevi olarak sıkıntılı günler yaşadıklarının altını çizdi.

Şu ana kadar sadece bir ay gıda yardımı alabildiğini kaydeden Suwandi, ''Dışarıdaki insan hareketliliği azaldı.Satışlarım büyük ölçüde azaldı. Hiç satış yapamadığım günler oluyor.'' ifadelerini kullandı.

Suwandi ayrıca, ekonomik iyileşme için hükümetin ülke genelinde en kısa sürede salgını kontrol altına almasını ümit ettiklerini söyledi.

- ''Geçim için başka işler yapmaya başladım’’

Tezgahta yemek satışı yapan 31 yaşındaki Dwi Rahayu, nisan ayı sonuna kadar kısıtlamalar nedeniyle tezgahlarını hiç açamadıklarını ve şu anda da normalleşmeye rağmen eski kazancının ancak yüzde 30’unu elde edebildiğini kaydetti.

Rahayu, ''Gelirimin azalması nedeniyle ek iş olarak internetten başörtü satmaya başladım ve buradan elde ettiğim kazanç ailemi maddi olarak ayakta tutmaya yardımcı oldu.'' şeklinde konuştu.

İş yerlerinin tam kapasiteyle çalışmaya dönmesini ve işlerinin açılmasını beklediklerini dile getiren Rahayu, yaşadıkları bu zor süreçte işini kaybedenler için hükümetin istihdam oluşturması gerektiğini ifade etti.

Diğer bir yemek satıcısı Indah Rusmiyati de satışlarının yarı yarıya azaldığını ve yaşadıkları bu zor dönemde daha fazla satış yapabilmek için çocuklarının tezgahta kendisine yardımcı olmaya başladığını dile getirdi.

Öte yandan haziran ve temmuzda 1000’in üzerinde kaydedilen ortalama günlük vaka sayısının ağustos itibarıyla 2 binin üzerinde seyrettiği Endonezya’da, normalleşme süreciyle ülke genelinde vakaların giderek arttığı dikkati çekiyor.

Ülkede, bugüne kadar 174 bin 796 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 7 bin 417’ye yükseldi, 125 bin 959 kişi iyileşti.