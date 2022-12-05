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Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı, 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Semeru Yanardağı patladı, küller havaya saçıldı ve ülkenin ana adası Java'da tahliyelere yol açtı.

Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı, 2 bin kişi tahliye edildi
BBC TÜRKÇE
Semeru Yanardağı Reuters
Semeru Yanardağı 4 Aralık 2022'de patladı

Endonezya'nın Semeru Yanardağı patladı, küller havaya saçıldı ve ülkenin ana adası Java'da tahliyelere yol açtı.

Yetkililer uyarı durumunu en üst seviyeye çıkardı, bu da yanardağın faaliyetinin arttığı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak yanardağın çevresindeki bölgeden yaklaşık 2.000 kişi tahliye edildi.

Semeru'dan dökülen lavlar nedeniyle insanlardan en az 8 km uzakta durmaları istendi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi'nden (PVMBG) bir sözcü bir ulusal kanala yaptığı açıklamada, tehdit seviyesinin üçten dörde çıkarılmasının patlamanın insanların evlerine de tehdit oluşturduğu anlamına geldiğini söyledi.

Merkez, önceki bir patlamadan sonra yeniden inşa edilen bir köprünün ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB), muson yağmuru ile karışan volkanik külün yakındaki köylere yağdığını ve çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 1.969 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

En az altı köyün etkilendiği kaydedildi.

Endonezya Reuters
Bir kurtarma görevlisi, bir kadının tahliyesine yardımcı oluyor

Patlamanın videoları, büyük bir kül bulutunun havaya yükselerek gökyüzünü kararttığını gösterdi.

Japonya, patlamanın ardından en güneydeki adaları için tsunami uyarısı yayınladı, ancak meteorologlar herhangi bir tsunaminin gözlemlenmediğini açıkladı.

Endonezya, depremlerin yanı sıra sık sık volkanik aktiviteye neden olan tektonik plakaların çarpıştığı “Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.

"Büyük Dağ" olarak da bilinen Semeru, 3.676 metre yüksekliği ile Java'daki en yüksek yanardağ ve en aktif olanlardan biri. Son patlama tam bir yıl önce gerçekleşti, en az 50 kişinin ölümüne yol açtı ve sokakları çamur ve külle doldurdu.

Patlama ayrıca, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yaklaşık 640 kilometre doğusunda yer alan Java adasının batısında meydana gelen ve geçen ay 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi depremi de takip ediyor.

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