Endonezyalı aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle çocuklarına Erdoğan ismini verdi - TERNATE

AA

Ülkenin Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinde yaşayan Türkiye sevdalısı Hasbullah İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasının gündemde olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkelere karşı sert tutumunun kendisini etkilediğini belirtti.

Erdoğan'ın Filistin davasına desteğini her zaman takdirle karşıladığını söyleyen İsmail, "2018'de bazı büyükelçiliklerin taşınma planlarının yapıldığı gündemde Filistin'e yönelik kararlı duruşu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sempati duymaya başladım. Erdoğan'a duyduğum sevgi ve ablamın desteğiyle bu dönemde doğan ikinci çocuğuma Muhammed yanında Erdoğan ismini koyma kararı verdik." dedi.

İsmail, ''Eşim, hamile olduğu dönemde yayımlanan Türk dizilerini severek izliyordu. Dizilerdeki isimlere göre çocuğumuz kız olursa Elif, erkek olursa Kahraman adını koymayı da bir kez konuşmuştuk ancak daha sonraki süreçte Erdoğan isminin konulması ağır bastı.'' şeklinde konuştu.

- "Erdoğan ismi için olumlu tepkiler alıyorum"

Medyada Türkiye ile ilgili haberleri yakından izlediğini söyleyen İsmail, annesinin anlattığına göre büyük büyük dedesinin de Türkiye'den geldiğini belirtti.

Henüz Türkiye'yi ziyaret etme imkanı bulamadığını dile getiren İsmail, "Çocuğum Erdoğan'ın ileride Türkiye'de üniversite eğitimi almasını isterim. Türkiye'nin eğitim kalitesi iyi. Çocuğumun, ileride alacağı eğitimle Türk ve Endonezya halkının yararına girişimler içinde bulunmasını umut ediyorum." dedi.

İsmail, "Müslümanları savunan cesur dünya lideri" Erdoğan'ın adını çocuğuna verdiği için bölge halkı ve aile yakınlarından olumlu tepkiler aldığını söyledi.