Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel ve heyelanlarda ölü sayısı 8’e yükseldi

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Kuzey Sumatra Valisi Edy Rahmayadi, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde perşembe gününden bu yana etkili şiddetli yağışların, Deli Serdang, Medan, Binjai, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi ve Serdang Bedagai gibi bölge ve kentleri kapsayan 6 yerde sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti.

Rahmayadi, kayıpları arama ve kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Medan Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Toto Mulyono da, Deli Serdang bölgesinde meydana gelen heyelanlarda iki kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada Afet Ajansı yetkilileri, 2 bin 773 evin su altında kaldığı bölgede tüm selzedelerin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasındaki yağmur sezonunda sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.