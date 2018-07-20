Çeçen, dağıtım şebekelerinde akıllı şebeke altyapısının oluşturulmasının, yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesine ve desteklenmesine bağlı olduğunu söyledi.
Toplam yatırımların içinde Ar-Ge yatırımlarının 200 milyon lirayı aşkın bir meblağa ulaştığını kaydeden Çeçen, "Bunların gerçekleştirilmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir finansal yapının oluşturulabilmesi, sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için politika yapıcıları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve özel sektör olarak iş birliği içinde yol almayı arzu ediyoruz." diye konuştu.
Çeçen, coğrafi bilgi sistemi, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemi, güvenlik sistemleri ve akıllı şebeke yatırımları ile sunulan hizmetlerin hızını, verimliliğini, güvenliğini ve elbette nihai amaç olarak da müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Sektör olarak önceliğimiz, ülkemizde yaşı 30’u aşan şebeke altyapımızı yenilemektir. Bunun için 2017 yılında 5,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu rakamın 4,7 milyar lirası doğrudan şebeke yatırımıdır. Özelleştirme sonrasında her yıl dağıtım sektörü en fazla yeni yatırım yapılan sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sektörde 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Tarife Dönemi için yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım taahhüdümüz var. 2016 yılında bu rakamın 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar liralık kısmını, toplamda yarısını, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan önümüzdeki dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar liralık bir kaynak ayırdık."
ŞARJ İSTASYONLARI VE DEPOLAMA ÇALIŞMALARI
Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının, müşteri memnuniyetinin ön koşulu olan her an ulaşılabilir olma ve hızlı çözüm üretme konusunda ELDER'i güçlendireceğine inandıklarını belirten Çeçen, "Elektrikte depolama, elektrikli şarj istasyonları gibi yenilikçi ürün ve trendlere, şebeke altyapısı ve yenilenebilir enerji konularında olduğu gibi yüzde 100 hazır değiliz. Ama akıllı şebekeler ve iletim hatları yatırımlarıyla önümüzdeki süreçte araç şarj istasyonları için gerekli kapasiteye yönelik modelleri hem kamuyla paylaşarak hem de kamuyla birlikte bu yatırımları tamamlayarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çeçen, sektör olarak öngördükleri vizyonun 2020’ye kadar tüm şebekeleri yenilemek ve sonrasında da bu şebekeleri hızla akıllı şebekeye dönüştürmek olduğunu anlattı.
EPDK başkanlığında, ELDER’in koordinasyonunda 21 elektrik dağıtım şirketiyle yürütülen "Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası Projesini" Nisan ayında kamuoyu ile paylaştıklarını dile getiren Çeçen, "Yenilenebilir enerji formülleri ile enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salınımının azalması yönünde ciddi katkılar sunacak bu yol haritası doğrultusunda verinin toplanması, analitiği ve aktarımına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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