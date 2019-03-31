Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinin sağlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda oy kullanan Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinde bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirdi.



Bakan Dönmez şu bilgileri paylaştı:

"Son aldığım rapora göre, ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Herhangi bir sıkıntımız yok, inşallah seçim sonuna kadar da bu şekilde devam etmiş oluruz. Her dağıtım şirketi her seçim bölgesinde ayrı ayrı ekipleri var. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında."