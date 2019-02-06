İzmir Kiraz'da STK'lar, muhtarlar ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Pakdemirli, ilçenin kendisi için önemli bir yeri olduğunu ve buradaki projelere katkıda bulunduğunu söyledi.
Kırsaldaki Suludere Mahallesi'nin su probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Pakdemirli, bölgede yer altı barajı yapılabileceğini bununla ilgili fizibiliteye başladığını vurguladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Kiraz'a veterinerlik fakültesinin açılacağına değinen Pakdemirli, bu sayede gençlerin başka yerlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.
Tarım ve hayvancılığın bereketli ama çok meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım hasılasında dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu aktardı.
Süs bitkisi ve hayvancılıkla ilgili çalışmalardan da bahseden Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesi için orman alanlarında otlatmaya açılan miktarı artırarak bunu yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız. Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp 3 yıl bakımını yaptıktan sonra orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz."
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