Vinnie Pyner isimli bir kişi, dişlerine verilen şok edici hasarın ardından her gün altı tane enerji içeceği içtiğini, enerji içeceği bağımlısı olduğunu söyledi.
21 yaşındaki Vinnie Pyner, üniversitedeyken uyanık kalmak için sürekli enerji içeceği içtiğini ardından da enerji içeceği bağımlısı olduğunu belirtti.
Bir süre sonra enerji içeceğini kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde içmeye başladığını söyleyen Pyner, "Nihayetinde günde altı kutu enerji içeceği içiyordum" diye konuştu.
Günde iki kez dişlerini fırçalamasına rağmen diş ağrısı çekmeye başladığını, bir gün elma yerken ön dört dişinin kırıldığını açıkladı. Bu hale gelince de utandığı için okula gitmemeye başladığını söyledi.
Pyner'ın diş hekimi, talihsiz gencin ağzındaki bütün dişlerin çürüdüğünü söyledi. Pyner 24 dolgu yaptırdı ve yakın zamanda da takma diş takmaya başlayacak. Vinnie Pyner, aşırı enerji içeceği tüketimi konusunda insanları uyarıyor.
Pyner, “Enerji içeceğine başlamam, onu üniversitedeki derslerimin stresini ve baskını hafifletmenin bir yolu olarak görmemle başladı. Çünkü hesaplama ve kodlama söz konusu olduğunda odaklanmanız gerekiyor. Ama bu kadar kötüye gideceğini hiç düşünmedim. Oyun tasarımcısı olmak için bir tutkum vardı ama şimdi umutlarım yok oldu. Diş hekimim dişlerimi gördüğünde şoke oldu, şimdiye kadar gördüğü en kötü hasarlardan biri olduğunu söyledi" diye konuştu.
ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?
* Enerji içecekleri uykuyu bozuyor.
* Ani kalp durmalarına sebep olabilir.
* Kalpte ritm bozukluğu yapabilir.
* Tüketilmediğinde mutsuz ediyor.
* Obeziteye neden oluyor.
* Böbrek yetmezliğine yol açabilir.
* Sinirleri harap ediyor.
* Ergenlik döneminde metabolizmayı yavaşlatıyor.
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