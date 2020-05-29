Altın fiyatları bugün ne kadar?

AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon 334 bin dolar oldu.

Bunun 1 milyar 483 milyon 365 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 692 milyon 169 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 59,8 azaldı.

Öte yandan, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 352 bin 277 tona geriledi.