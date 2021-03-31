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HaberlerEnerjiEnerji ithalatı faturası şubatta yüzde 12,2 azaldı
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Enerji ithalatı faturası şubatta 2 milyar 754 milyon 576 bin dolara geriledi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 2 milyar 754 milyon 576 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 12,2 azaldı
AA

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatının tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon 384 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 754 milyon 576 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın şubat ayında bu rakam 3 milyar 136 milyon 53 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 12,2 azaldı.
Enerji ithalatının azalmasında yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

Öte yandan, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 32,6 azalarak 1 milyon 567 bin 876 tona geriledi.

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