Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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