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        Haberler Ekonomi Enerji Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış - Enerji Haberleri

        Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2025'te elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:24
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        Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezalarında artış
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        EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.

        Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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