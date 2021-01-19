Enerji sektörü ara buluculukta uzmanlaşmanın öncüsü olacak

AA

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Süleyman Boşça, Adalet Bakanlığının belli alanlarda uzman ara buluculuk sistemine geçtiğini ve bu kapsamda eğitimlerin başladığını belirterek "Şu anda uzman ara buluculuk konusunda enerji sektörü öncülük ediyor. Enerji uyuşmazlıklarının çözümünde uzman ara bulucular görev yapacak." dedi.

Boşça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık verilerine göre ara buluculuk sisteminin faaliyete geçmesinden bugüne kadarki 3 yıllık sürede 1 milyondan fazla dosyanın ara bulucular huzurunda anlaşmayla sonuçlandığını ifade etti.

Gelecekte çeşitli alanlardaki uyuşmazlıkların ara buluculukla giderilmesiyle bir reformun gerçekleşeceğini vurgulayan Boşça, Adalet Bakanlığının belirli alanlarda uzman ara buluculuk sistemine geçtiğini ve bu kapsamda enerji sektörünün en önemli alanlar arasında görüldüğünü aktardı.

Boşça, enerji sektöründe uzman ara buluculuk için eğitim müfredatının hazırlandığını ve enstitü olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde ilk eğitimleri tamamladıklarını kaydetti.

- Uyuşmazlıkları enerji uzmanları çözecek

Bakanlığın, bu konuda Konya Karatay Üniversitesini yetkilendirdiğini belirten Boşça, "Yeni eğitimler için onlarla çalışıyoruz. Şu anda uzman ara buluculuk konusunda enerji sektörü öncülük ediyor. Enerji uyuşmazlıklarının çözümünde uzman ara bulucular görev yapacak. Enerji sektörünü ilgilendiren konulardaki 'ticari sır' kavramı çok önemli ve bu sektörde uyuşmazlıkların ara buluculukla çözülmesine uygun bir yapı var." diye konuştu.

Uyuşmazlıkların bu şekilde çözülmesinin nihai tüketiciler açısından da önemli olduğuna işaret eden Boşça, şöyle devam etti:

"10 bin 390 liranın üzerindeki tüketici uyuşmazlıkları zorunlu ara buluculuk kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla enerji sektöründe nihai tüketicinin de taraf olduğu bir uyuşmazlık söz konusuysa taraflar mahkemeye gitmeden önce ara bulucuya gidecek. Bu ara bulucular o sektörde uzman kişiler olacak. Ara bulucu nezdinde anlaşmaz sağlanamazsa anlaşmazlık tutanağı düzenlenecek."

Boşça, Türkiye'de yaklaşık 280 ara buluculuk merkezinin olduğuna dikkati çekerek Adalet Bakanlığı tarafından akreditasyonu yapılmış tek sektörel ara buluculuk merkezinin 2017'de Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü çatısı altında devreye aldıkları Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk olan bu merkezde ihtiyari ara buluculuk mekanizmasıyla 100'den fazla uyuşmazlığı çözdüklerini kaydeden Boşça, "Bakanlığın uzman ara buluculuğu devreye aldığında, bu dosya sayılarının da katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ara buluculuk planlanan hukuk reformunun da en önemli parçalarından biri olarak görülüyor ve şu anda uzman ara buluculuğu güçlendirecek bir kanun çalışması da yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.