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Enerji şirketlerinden bayram mesaisi

AA

Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için enerji şirketleri tüm önlemleri aldığını açıkladı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, ""Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında" dedi. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından Ramazan Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ramazan Bayramı, enerji

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ),Ramazan Bayramı öncesinde kesintisiz enerji için tedbirlerini aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa yakasında 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, Ramazan Bayramı tatilinde kesintisiz enerji için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle 31 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında saha lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulunduracak olan BEDAŞ, bayram boyunca TEDAŞ ile organize bir çalışma sürdürecek.1-9 Haziran'da yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden şirket, bayram boyunca takviye ekiplerle saha personelini destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, kesinti sayısı ve süresini minimum seviyelere indirmek adına yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Ramazan Bayramı’nın yanı sıra yaz aylarına yönelik de özel çalışma yaptıklarını aktardı.

Yiğit, şunları kaydetti:

“Öncelikle Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında. Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi temmuz-ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik.”

Yaz aylarında kuş çarpmaları nedeniyle özellikle havai hatların olduğu bölgelerde kesintiler yaşanmaması için de çalışma yapan BEDAŞ, bu kesintilerin önüne geçmek ve kuşların zarar görmesini engellemek adına havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki direklere kuş konmaz ve izole kuş koruma ekipleri takıyor.

AEDAŞ EKİPLERİ BAYRAMDA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA OLACAK

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından Ramazan Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda Antalya, Isparta ve Burdur’da planlı elektrik kesintilerini iptal etti, olası arızalara karşı hızla çözüm üretebilmek için 7 gün 24 saat nöbetçi personelini sahada görevlendirdi.

Sokak aydınlatmalarının rutin kontrollerini ve gerekli bakımlarını gerçekleştiren AEDAŞ, bin 100 dağıtım trafosu ve 3 bin 500 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattının da gerekli bakımlarını yaptı.

Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80'i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını da gerçekleştirdi.

Bölgede Ramazan Bayramı ve yaz tatili yoğunluğunda dolayı artan enerji talebine ek önlemler alan AEDAŞ, bayram sürecinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederek, olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek.

Müşterilerinin bayramda enerjisiz kalmaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arıza ve kesintilere uzaktan müdahale edebilecek.

Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'ndeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere üç dakikadan daha az gibi bir sürede müdahale eden AEDAŞ, bayram süresince 225 dağıtım merkezini de SCADA ile izleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlere kesintisiz enerji sağlamak hedefiyle bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü önceden tamamladıklarını belirtti.

Turizmde bu yıl da büyük bir canlanma gözlendiğini aktaran Müdüroğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yılki verilere baktığımızda en yüksek tüketimin ağustos ayında yaşandığını görüyoruz. Biz de haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına yönelik olarak elektrik tüketiminin yoğun olacağını tahmin ettiğimiz için tedbirlerimizi aldık. Sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tüketimin arttığından hareketle bu bölgelerde yatırım çalışmalarına öncelik vererek, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdık. Tüm bölge genelinde Ramazan Bayramı'na ve yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik."

 

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