AA

Ülke çapında elektrikli araç kullanımının artırılmasına, elektrikli araç şarj istasyon ağı ve alt yapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) kuruldu.

Derneğin, iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, karbon salınımının azaltılması için faaliyetler yürütmeyi hedeflediği kaydedildi.

Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar olurken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak yürütecek.

Derneğin kurucu üye şirketleri arasında da Zebra Elektronik AŞ (Voltrun) şirketini temsilen Berkay Somalı ve EVS Elektrikli Şarj Sistemleri AŞ (Sharznet) şirketini temsilen Tamer Şengönül bulunuyor.

E-MOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye'de emobilite ekosisteminin geliştirilmesi, sektörün hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Pınar, "Sektör profesyonelleri olarak bir araya geldik ve Emobilite Operatörleri Derneğini hayata geçirdik. Ülkemizde emobilite sektörünün gelişimi sürdürülebilirlik, mega trendler ışığında ve tüm paydaşların etkin katılımıyla ivme kazanacaktır. Bu anlamda değerli üyelerimizin katkılarıyla derneğimizin etkili çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.