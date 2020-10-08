Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın acı günü - TRABZON

Ayşe Kalaycı için Araklı ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Ayşe Kalaycı'nın cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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