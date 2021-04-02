Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti

AA

AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın, AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu bu kutlu yolculukta onu hiç yalnız bırakmadınız, hep destek oldunuz. Hem fiili hem kalbi dualarınızla da bunu her zaman gösterdiniz. O açıdan biz de memnuniyetimizi ifade etmek ve Cumhurbaşkanımızın size selam ve saygılarını iletmek isteriz. Gönülden gönüle konuşan, 'Ne olursan ol, yine gel' diyen ve herkesi kucaklayan Konya'yı bu anlamda iyi değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın karanlıkta, soğukta, yolda kalmaması için gece gündüz çalışan bir Bakanlığın temsilcisi olduğunu söyleyen Dönmez, "O açıdan biz de buradan esinlenerek diyoruz ki 'Kim ne olursa olsun, ister bizim siyasi görüşümüzden, isterse değil. Bu hizmetleri ayağına götürmek, bizim boynumuzun borcudur'. Nitekim bugün 81 ilin tamamında doğalgaz var. Yine bugün 591 yerleşim bildiriminde, doğalgaz kullanılıyor. Bundan 18-20 yıl önce sadece 5 büyükşehrimizde oralara bağlı 50 ilçemizde doğalgaz varken ve abone de sınırlı sayıdayken, bugün Edirne’den Hakkari’ye kadar Cumhurbaşkanımızın 'Batıda ne varsa, doğuda o olacak. Güneyde ne varsa, kuzeyde o olacak' direktifi ve vizyonu çerçevesinde bu hizmetleri, bu yatırımları götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Küçük ölçekli yatırımcılar için yaptıkları Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin önemli olduğunu dile getiren Dönmez, "Artık bugün yeni anlayışla, her tüketicimiz bir enerji üreticisi olma potansiyeline sahip. Böyle bir fırsatı önlerine sunmuş bulunmaktayız. Yani çatınıza nasıl daha önce güneş ısıtma sistemleri kurarak sıcak su üretiyorsanız, aynı mantıkla güneş panelleri kurarak elektriğinizi üretebilecek, varsa öncelikle kendi ihtiyacınızı karşılayacak, fazla üretirseniz de şebekeye vermek, satmak suretiyle bir gelir elde edebileceksiniz." dedi.

Konya'ya yaptıkları yatırımları anlatan Dönmez, kentte şu anda 15 ilçede doğalgaz kullanıldığını, geri kalan ilçelere de "en yakın" sürede doğalgaz ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da ziyareti dolayısıyla Bakan Dönmez'e teşekkür etti.

Konya'nın yüksek enerji potansiyeline sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Angı, Dönmez ile enerji ve doğalgaz sektörünün önde gelenleriyle şehir için önemli adımların atılmasına vesile olacak istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Dönmez'e ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Selman Özboyacı ve Ahmet Sorgun ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Bakan Dönmez, programın ardından, beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.