Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bor karbür tesisimizi yıl sonunda devreye alacağız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nda (BORON 2022) konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, bor karbür tesisinin bu yılın sonunda devreye alınacağını açıkladı. Enerji teknolojilerinde Türkiye’ye özgü bir hikaye yazmak istediklerini belirten Dönmez, "Türkiye, ilk dönem enerji dönüşümünü tamamladı. Enerji altyapımızı yeniledik. Üretim, iletim ve dağıtım noktasında daha rekabetçi bir yapıyı ortaya koyduk. Şimdi ikinci dönemi hep birlikte deneyimliyoruz. Türkiye’nin bir sonraki enerji dönüşümü başka bir kaynağa geçiş değil yeni teknolojilere geçiş olacak. Enerji teknolojilerinde Türkiye’ye özgü bir hikaye yazmak istiyoruz. Bor cevheri de bizleri bu anlamda farklılaştıracak, bu yarışta bizleri öne çıkaracak unsurların başında geliyor. Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki lityum tesisinin temelini atacaklarını kaydederek, "Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka’da, biri Bandırma’da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız. Yerli kömürden hidrojen üretimi ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan biri. Şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içerisinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız. Bu konuda özellikle yerli bir hidrojen ekosistemi ve yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak arzusundayız" dedi.

Dönmez, son olarak bor madeniyle ilgili, "Bizler bor madenini bilimle, teknolojiyle, Ar-Ge’yle, inovasyonla buluşturmaya devam edeceğiz. Bordaki üretim ve ihracat liderliğimizi ileri teknoloji ürün kategorisine taşımış olacağız. Bu alanda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.