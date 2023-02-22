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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde enerji iletim hatlarında sorun bulunmadığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz iletim hatlarında herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde enerji iletim hatlarında sorun bulunmadığını bildirdi
AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, binalara elektrik ve doğalgaz verilmesi sürecinde can ve mal güvenliğinin öncelendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, elektrik tarafında Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin, doğal gaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla elektrik ve doğal gaz iletim dağıtım hatlarındaki sorunların giderildiği kaydedildi.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığına işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir."

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