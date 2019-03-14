Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8. maddesi kapsamında yer alan proje bedeli 1 milyon Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına, destek oranı ise yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Ayrıca, destek bedeli oranı 200 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına, enerji gideri oranı da yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.