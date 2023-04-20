Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Aydın'da, Demirciler Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için Osmaniye'de ve Kocalar RES Elektrik Üretim Tesisi yapımı için Çanakkale'de gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

400 kV Diyarbakır 3 (Beyhan 1)-Çınar Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV (Kozan-Kadirli) Brş.N-Kadirli OSB Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ'a ait 154 kV Emirdağ-2 Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi kapsamında sahaya isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılması yapılacak.

Öte yandan, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Denizli, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Niğde, Sivas ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatları sebebiyle güzergaha isabet eden taşınmazlar elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

OHAL KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN KARARNAME

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un 4'üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatıldı.