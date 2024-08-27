Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.586,89 %0,22
        DOLAR 34,0303 %0,08
        EURO 38,0582 %0,24
        GRAM ALTIN 2.749,22 %-0,07
        FAİZ 42,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,81 %0,37
        BITCOIN 62.917,00 %-0,84
        GBP/TRY 45,0751 %0,47
        EUR/USD 1,1171 %0,09
        BRENT 80,87 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.495,00 %-0,07
        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa'nın 6 aylık geliri 18.3 milyar liraya yükseldi - Enerji Haberleri

        Enerjisa'nın 6 aylık geliri 18.3 milyar liraya yükseldi

        Enerjisa Enerji'nin 2024 yılının ilk altı ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirleri 18.3 milyar TL'ye yükseldi. Dağıtım iş kolundaki faaliyetlerden kaynaklı gelirleri, yüzde 16 oranında arttı. Enerjisa 2024 yılının ilk altı ayı için 3.7 milyar TL kaynak ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjisa'nın 6 aylık geliri 18.3 milyar liraya yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerjisa Enerji'nin 6 aylık finansal performansı ortaya çıktı.

        Enerjisa Enerji'nin 2024 yılının ilk altı ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirleri 18.3 milyar TL'ye yükseldi. Dağıtım iş kolundaki faaliyetlerden kaynaklı gelirleri, yüzde 16 oranında arttı. Enerjisa 2024 yılının ilk altı ayı için 3.7 milyar TL kaynak ayırdı.

        Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Enerjisa'nın zorlu piyasa koşulları karşısındaki dayanıklılığı ve hedeflerinden şaşmadan ilerlemesi, stratejik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yalnızca kısa vadeli büyümeye değil, işimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğine de olanak sağlayan alanlarda yaptığımız yatırımlara öncelik vermeye devam ediyoruz. Dağıtım iş kolumuzu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da güneş enerjisi kapasitelerimizi artırarak, önümüzdeki yıllarda hedeflerimizi destekleyecek sağlam temeller oluşturuyoruz.

        REKLAM

        Yenilik ve sürdürülebilirliğe olan odağımız, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü bir konumda olmaya devam etmemizi ve hedeflerimizin yenilenebilir enerji ile ilgili küresel trendlerle paralel şekilde ilerlemesini sağlıyor. İçinde bulunduğumuz zorlu piyasa koşullarına rağmen, sermaye tahsisi ve operasyonel verimliliğe yönelik özverili yaklaşımımız ise istikrarlı sonuçlar vermeye devam ediyor. Bugün yaptığımız yatırımların sadece Enerjisa için değil; paydaşlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar için aydınlık ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağına olan inancımız tam" dedi.

        "İLK 6 AYDAKİ PERFORMANSIMIZ STRATEJİK HEDEFLERİMİZLE PARALEL"

        Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "2024 yılının ilk ayındaki finansal performansımız, karmaşık ve zorlu finansal koşullarda bile stratejik yatırımlarımızın başarısını vurguluyor. Dağıtım iş kolumuzda gördüğümüz büyüme ile birlikte güneş enerjisi yatırımlarımızda elde ettiğimiz önemli gelişim, yatırım yaklaşımımızın sağlamlığını ortaya koyuyor.

        Enerjisa'nın rekabet gücünü ve şirketin potansiyelini yansıtan Perakende Satış hacimlerinde ise kayda değer bir büyüme olduğunu görüyoruz. Son dönemde tarife düzenlemelerini, ileriye yönelik atılmış önemli ve gerekli adımlar olarak gördüğümü not düşmekle birlikte, tarifelerin enerji üretimi ve dağıtımındaki gerçek maliyetlere uygun hale getirilmesi için daha fazla düzenleyici değişikliğin uygulanmasını da önemli buluyorum. Piyasa güçlü bir şekilde sübvanse edildiği sürece, elektrik ve gaz fiyatlarına yönelik büyük sübvansiyonlar sürdürülebilir olmayacağından, bu gelişmenin Temel Net Gelirdeki potansiyelini tam olarak göremeyeceğiz. Bu artık olsun mu olmasın mı diye konuşmamamız, ne zaman olacağını tartışmamız gereken bir sorun.

        Türkiye'nin enerji dönüşümünün başarılı bir şekilde gerçekleşmesini desteklemek adına ülkenin enerji altyapısı ile ilgili yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Düzenleyici kurumların buna uygun piyasa ve düzenleme koşullarının oluşması için yönlendirmelerini bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye giderleri programımız, özellikle dağıtım tarafında işletmelerimizin karlı büyümesine olanak sağlayacaktır. 2024 yılının ilk 6 ayındaki performansımız baz alındığında, tüm metriklerde verdiğimiz şirket hedeflerine ulaşacağımıza olan güvenim tam. Şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüz yaptığımız her şeyin odağında yer almaya devam ediyor ve yatırımcılarımıza istikrarlı bir şekilde getiri sağlarken, önümüzdeki zorlukların da üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama