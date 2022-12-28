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Enerjisa Üretim Komşuköy'de agrivoltaik tarıma başlıyor

Enerjisa Üretim, Komşuköy iş birliği ile tarımda yenilenebilir enerji kullanımına yönelik bir adım attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket güneş enerjisiyle elektrik üretimi ve tarımın birlikte gerçekleşebildiği agrovoltaik projesini, İstanbul Komşuköy’de hayata geçirecek. Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, "Aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmanın bir yolu olan agrivoltaik uygulaması bizlere sürdürülebilir tarım ve enerji için özgün bir fırsat sunuyor. Komşuköy ile faaliyete geçirdiğimiz bu proje ile güneş panellerinin sıra dışı konumlandırması sayesinde yaban mersini, lahanagiller, ıspanak gibi bitkiler hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntemle yetiştirilebilecek" dedi

Enerjisa Üretim Komşuköy'de agrivoltaik tarıma başlıyor
HABERTURK.COM

Enerjisa Üretim, temiz enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımına dönük çalışmaları kapsamında, Komşuköy’de uygulamayla tarımda güneş enerjisi kullanımını devreye aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Komşuköy’de hayata geçirilen agrivoltaik sistem, 20 kW’lık bir güçte ve 24 kWh’lık bir depolama kapasitesine sahip.

Tesisin, işletme ihtiyacı gözetilerek, bağlı olan cihazların tüm enerji ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Agrivoltaik sistemle, Komşuköy’de gölge toleransı yüksek olan yaban mersini gibi çok yıllık ve ıspanak, lahanagiller gibi tek yıllık bitkiler yetiştirilecek. Proje ilk aşamada üretilen elektrik Komşuköy’ün aydınlatma gibi iç ihtiyacına yönelik olarak çalışacak. İlerleyen aşamada ise yeni yönetmeliklerle bu sistemlere uygunluk verilmesi durumunda şebeke ile bağlantı sağlanması planlanıyor.

İKİNCİ DURAK BANDIRMA

Güneş enerjisi yatırımlarının, sürdürülebilirlik denklemini çözmenin büyük bir parçası olacağını vurgulayan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, "Agrivoltaik sistem ile güneş panelleri yüksek noktalara kurularak hem güneş enerjisi üretiliyor hem de tarım bitkileri yetiştiriliyor. Sistem, aynı arazi alanını daha fazla ve verimli gıda üretmek için kullanmanın ve aynı zamanda daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı sunmanın bir yolu" dedi.

Bayçöl, 2023 yılının ilk yarısında projenin ikinci fazı olarak, Komşuköy iş birliği ile Bandırma Enerji Üssü'nün içinde bulunan hibrit GES santralinde de toprak analizi yapacaklarını ve belirlenen bölgede gerekli izinlerin alınması sonrasında agrivoltaik projesini hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Agrivoltaik fikri, ilk kez 1982 yılında Goetzberger and Zastrow tarafından ortaya atılmıştı. Kurak alanların tarıma elverişli hale getirilmesiyle literatüre giren agrivoltaik, tarımı ve güneş enerjisini bir araya getirmeyi esas alıyor.

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