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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Enes Başar, çeyrek final şansını kaybetti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Enes Başar, çeyrek final şansını kaybetti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, çeyrek final şansını yitirdi. Romanyalı Razvan Arnaut'un finale çıkması durumunda Enes Başar, repesaj oynamaya hak kazanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:52
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        Enes Başar, çeyrek final şansını kaybetti
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Enes Başar, çeyrek final şansını yitirdi.

        Champ de Mars Arena'da başlayan karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı.

        Romanyalı güreşçi Razvan Arnaut'la karşı karşıya gelen Enes, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı karşılaşmadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılarak çeyrek finale yükselemedi.

        Romanyalı Razvan Arnaut'un finale çıkması durumunda Enes Başar, repesaj oynamaya hak kazanacak.

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