Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kiloda Fransız rakibi Stefan Clement'i 9-6 mağlup eden Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.
Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.