DHA

İspanya LaLiga´nın 21´inci haftasında Getafe, Coliseum Alfonso Perez Stadı´nda Rayo Vallecano´yu ağırladı. 38´inci dakikada Mauro Arambarri´nin kendi kalesine attığı gol ile deplasman ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Getafe, 77´nci dakikada milli oyuncu Enes Ünal´ın golüyle karşılaşmada skoru 1-1´e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Getafe puanını 19´a, Rayo Vallecano ise 33´e yükseltti.

Enes Ünal kaydettiği golün ardından Türkiye ve Suriye´de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı. Tecrübeli oyuncu, golün ardından "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazılı tişörtü tribünlere göstererek golünü depremde hayatını kaybeden vatandaşlara adadı.

Öte yandan iki takımın oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye "Türkiye ve Suriye için dayanışma" yazılı tişörtlerle çıktı ve mücadele öncesi birlikte poz verdi.