Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye galibiyeti getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 24. haftasında Getafe, 2'sini Enes Ünal'ın attığı gollerle sahasında Girona'yı 3-2 mağlup etti

Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye galibiyeti getirdi
AA

La Liga'nın 24. haftasında Getafe sahasında Girona'yı 3-2 mağlup etti.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 88 dakika oyunda kalan Enes, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 14. dakikada penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

Ev sahibi takım, Borja Mayoral'ın 43. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip, 54. dakikada Taty Castellanos ve 80. dakikada Miguel Gutierrez'in golleriyle farkı bire düşürse de Getafe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe puanını 25'e yükseltirken, Girona ise 30 puanda kaldı.

Diğer yandan Getafe'nin en golcü ismi olan Enes Ünal, LaLiga'da bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Enes, Borja Iglesias (Real Betis) ve Vedat Muriqi (Real Mallorca) ile birlikte gol krallığı yarışında 4. sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor: 1 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Trabzon'da kabus!
CANLI YAYIN | Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı izle!
FUTBOL Maçta 11'ler belli oldu!
Başsavcılıktan 35 bin Fenerbahçe taraftarına tedbir uygulandığı iddiasına yalanlama
FUTBOL Başsavcılıktan 'tedbir kararı' iddiasına yalanlama
Premier Lig ekipleri Ferdi Kadıoğlu için devrede!
FUTBOL Premier Lig ekipleri devrede!
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
FUTBOL İşte Jesus'un ilk 11'i
Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti
FUTBOL Roma'dan bir yıldız daha!
Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar? - Futbol Haberleri
FUTBOL Çılgın teklif!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası! - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL Avrupa devi peşinde!
Pep Guardiola veliahtını açıkladı!
FUTBOL Guardiola veliahtını açıkladı!
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Son dakikalardan memnun değilim
FUTBOL "Son dakikalardan memnun değilim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.