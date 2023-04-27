Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de, teknik direktör Flores görevden alındı

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de, teknik direktör Flores görevden alındı
AA

Getafe'den yapılan yazılı açıklamada, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek.

Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti.

Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dursun Özbek'ten TFF'ye sürpriz çıkarma! Mehmet Büyükekşi ile görüşecek
FUTBOL Özbek'ten TFF'ye sürpriz çıkarma!
Son dakika haberi Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
FUTBOL Derbinin hakemi belli oldu!
Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!
FUTBOL Sürpriz karar!
Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!
FUTBOL Arda ve Ferdi'ye Premier Lig kancası!
Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?
FUTBOL Derbinin hakemi kim olacak?
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!
FUTBOL Haaland'dan bir rekor daha!
Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
FUTBOL Ronaldo'ya ayrılık şoku: Dev tazminat...
Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor
FUTBOL Şenol Güneş, ona güveniyor
Real Madrid'e 4 gol atan Castellanos, Messi'ye selam gönderdi!
FUTBOL Madrid'i yıkan isimden Messi'ye selam!
Galatasaray'da derbi galibiyetine prim jesti!
FUTBOL Derbi galibiyetine prim jesti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.