Enfeksiyon doktorundan

AA

,Pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon servisinde görev yapan doktor Ferhan Kerget, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serviste sürekli hasta sirkülasyonu olduğunu söyledi.

Kerget, "Maalesef Kovid-19 vakalarında artış var. Gittikçe kronik ve yaşlı hasta sayılarımız da başlangıca göre arttı. Pandemi başlangıcında yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar koruma altındaydı, normalleşme süreciyle kronik ve yaşlı hastalar çoğaldı." dedi.

Serviste ve yoğun bakımda genç hastaların da bulunduğuna dikkati çeken Kerget, "Hastalığı ağır geçiren genç hastalarımız da var. Gençlerden yoğun bakımdan takip ettiğimiz 28, 30 ve 40'lı yaşlardan hastalar var. Yoğun tempo yaşıyoruz. sürekli servisler doluyor, taburcu olanların yerine yeni hastalar geliyor. Hastanede 30 enfeksiyon servisi, her servisin de 28 yatak kapasitesi var. Tüm hastane olarak pandemiye karşı mücadele veriyoruz." diye konuştu.

- "Hastalara eşlerinin koronavirüsten öldüğünü söyleyemedim"

Dr. Kerget, salgın döneminde serviste yatan hasta ve yakınlarıyla çok dramatik sahnelere tanık olduklarını ve bu sahneleri hiç unutamadığını dile getirdi. Kerget, şöyle konuştu:

"80 ve 85 yaşlarında yaşlı bir çifti yatırmıştık. Ninenin durumu dededen daha iyiydi, zamanla ninenin durumu ağırlaştı ve yoğun bakın ihtiyacı oldu. Nineye müdahale ederken dede 'kızım ninen yaşamazsa ben de yaşayamam' dedi. Nihayetinde yoğun bakımda nineyi kaybettik ama hasta dedeye eşinin öldüğünü söyleyemedim çünkü çok üzüleceğini biliyordum. Yine kadın bir hastamın eşi yoğun bakımda vefat etti. Hastalara eşlerinin koronavirüsten öldüğünü söyleyemiyoruz; hem hastanın psikolojisini etkilemek istemiyoruz hem de çok üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanede yatan hastaların çoğuna Kovid-19'un, düğün gibi kalabalık ortamlardan bulaştığını ifade eden Kerget, hastaların da bu durumun farkını ve ciddiyetini hastaneye yattığında anladığını söyledi.

Kerget, kapalı alanlarda çok fazla durulmamasını, mümkünse kalabalık ortamlara hiç girilmemesini ve maske kullanılmasını hatırlatarak "Bir dönem çok büyük salgın nedenini düğünler sebebiyle yaşadık. Tüm hastaneye yatan hasta ve yakınları, 'hocam başımıza gelmeyince anlayamıyoruz. Bilmiyorduk, bilseydik yapmazdık, düğüne ve nişana katılmazdık' diye cümle kuruyor ama keşke başımıza gelmeden anlayabilsek ve tedbirimizi alsak çünkü hastalık zorlu süreç." değerlendirmesini yaptı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kerget, maskenin virüsten koruyuculuğunun üst düzey olduğuna işaret ederek insanların sevdiklerini ve kendileri koruması adına dışarıda maskesiz dolaşmamasını istedi.

Vatandaşlardan maske takmalarını rica eden Kerget, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maske korumasaydı hepimiz hasta olurduk. Bu kadar yoğun viral yükün içinde çalışıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen sayesinde hepimiz korunuyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Hastalarda en çok gördüğümüz bulaşı şekli cenaze, düğün ve nişan merasimi gibi kalabalık ortamlar. Bu dönemde buralardan uzak duralım."