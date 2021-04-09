Enfeksiyon hastalıkları uzmanından

AA

Prof. Dr. Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel Kovid-19 salgınının hala ölümcül seyretmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'de yeni vaka sayısının zirve yaptığına ve artışın sürdüğüne dikkati çeken Balık, ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'nin ardından 1 Nisan 2021'de yeni vaka sayısının 40 bini aştığını ve dün itibarıyla 55 bin 941'e çıktığını kaydetti. Balık, "Şu an salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz." diye konuştu.

Balık, geçen 1 yılı aşkın sürede başta sağlık çalışanları olmak üzere, soluksuz bir mücadele verildiğini anımsatarak "Sağlık sistemimiz ve hastanelerde yoğun bakımlarımız zorlanmaya başladı." uyarısında bulundu.

Yeni vaka sayısının bir an önce 10 binlerin altına inmesi ve salgının kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Balık, bunun için en güçlü silahın, toplumsal bağışıklama olduğunun altını çizdi.

Balık, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğini belirterek Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların güvenilirliğinden kimsenin endişe etmemesi ve bir an önce aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

Aşının koruyucu olduğu kadar hastaneye yatış ve hastalık seyri üzerinde de olumlu etkisinin olduğuna dikkati çeken Balık, "Aşının ağır hastalığı ve ölümleri önlediği kesindir. Bu, bireysel korunma için de çok değerlidir. Bu nedenle sırası geldiği halde aşısını geciktiren ve bu nedenle kaybedilen çok vaka ile karşılaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Balık, Türkiye'de halihazırda bulaşıcılığı yüzde 70 fazla olan, İngiltere mutantı ve diğer varyant virüsler nedeniyle çok daha sıkı tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

- "Hayatla kumar oynamanın bedeli can kaybı olabilir"

Prof. Dr. Balık, 13 Nisan'da ramazanın başlayacağını anımsatarak bu dönem için açıklanan tedbirlere harfiyen uyulmasının, hayati önem taşıdığını vurguladı.

Acil ve gerekli olmadıkça ramazan boyunca kalabalıktan kaçınılması gerektiğini belirten Balık, "İftar ve sahur çok değerli ve önemlidir. Ramazan, herkesin bir araya geldiği, paylaşımın arttığı bir dönemdir. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koşullar tamamen farklı, küresel bir salgın yaşıyoruz ve ülkemizde şu an hastalık zirve noktasında. Her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgın döneminde çekirdek aile dışında kesinlikle bir araya gelinmemeli. İftar ve sahur çekirdek aile ile yapılmalı. Ev içi ziyaretlerden kaçınılmalı. Dışarıya çıkarken tek hatta çift maske takılmalı ve gün içinde maskeler yenilenmeli. Ev iyi havalandırılmalı ve hem el hem ev içinde en sık kullanılan kapı kolu, tuvalet gibi yerlerin temizliğine özen gösterilmeli.

Unutmayalım ki normal değil, yeni normal diye tanımladığımız bir sürecin içindeyiz ve bizi ancak ve ancak tedbirli olmak kurtaracak. 'Bugüne kadar bir şey olmadı, bundan sonra da olmaz' gibi bir düşünceye kapılıp rehavet içinde hareket edilmemeli. Salgının şakası yok, hayatla kumar oynamanın bedeli can kaybı olabilir. Eğer tam kapanmaya gidilmezse vatandaşımız kendi tam kapanma önlemlerine geçmeli. Vatandaş kendisine kırmızı alarm vermeli, kendi tam kapanmasına başlamalıdır."

Balık, aşılı kişilerin de virüsü alma ve başkasına bulaştırma ihtimali olduğunu vurgulayarak aşı yaptıran herkesin yine maske ve mesafe kuralına uyması ve kalabalıktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

Alışveriş merkezlerinde kısa sürede kalınması ve lokanta ve kafelerde sadece yeme-içme anlarında maskenin çıkarılıp sonra hemen takılması gerektiğini belirten Balık, bu tür mekanlarda açık havada oturulmasının tercih edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

- "İftar-sahur saatleri arasında hizmet verecek aşı merkezleri oluşturulabilir"

Aşı ve oruç ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Balık, aşının orucu bozmayacağına yönelik açıklamanın Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığını hatırlattı.

Balık, "Aşı orucu bozar' kaygısıyla aşı yaptırmayı ertelemek isteyen kişiler olabilir. Bunu önlemek için Bakanlığın iftar ve sahur arasındaki saatlerde vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabilecekleri aşı merkezleri oluşturulmasında yarar var." önerisinde bulundu.