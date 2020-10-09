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Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında

Migros, idrar yolu enfeksiyon tespiti yapan dünyanın ilk ve tek akıllı bebek bezi Pine Smart'ı müşterileri ile buluşturdu.

Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
AA

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Arkan Grup ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin birlikte geliştirdiği Pine Smart, bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu tespitinde kullanılan dünyadaki ilk ve tek akıllı bebek bezi olma özelliği taşıyor.

Pine Smart, idrar yolu enfeksiyonu geçiren bebeklerin idrarındaki nitrit maddesini tespit ederek, dış yüzeyinde bulunan kısmı pembe renge dönüştürüyor. Erken tespit sayesinde hastalığın daha kısa sürede ve daha hafif atlatılmasını sağlayan bez, belirti göstermeyen idrar yolu enfeksiyonlarının da tespit edilmesini sağlayarak böbrek hasarını engelliyor.

2019'da 20 bin doktorun oy kullandığı Doctor Club Awards'ta "Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Ürünü" ödülüne layık görülen Pine Smart, bebeklerde idrar alma zorluğuna da çözüm olarak ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Pine Smart, Migros şubeleri ve Migros Sanal Market'ten satın alınabiliyor.

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