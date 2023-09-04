Enflasyon verileri açıklanıyor! 2023 Ağustos ayı enflasyon oranları yüzde kaç?
Ağustos ayı enflasyon artış oranları heyecanla bekleniyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise merak içerisinde açıklanacak enflasyon oranlarını merak ediyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? İşte merak edilen soruların cevabı...
Ağustos ayı enflasyon oranları bugün açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ise verilerin ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? Ağustos ayı enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.
3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.
2 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.