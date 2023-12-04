Kasım ayı enflasyonu açıklanıyor! Emekli, memur kiracı... Milyonların gözü TÜİK'te!
Kasım ayı enflasyon artış oranı TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Emekli, memur, kiracı hatta asgari ücretli milyonların gözü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen güncel rakamlar...
Enflasyon oranları açıklanıyor... 2023 Kasım ayı enflasyon oranları bugün TÜİK tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Emekli ve memurlar yeni yılda yapılacak zam hesaplamasında sonuca en yakın tahmini yapabilmek için heyecanla Kasım ayı enflasyon verilerini ekliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen güncel rakamlar...
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklnacak.
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Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir