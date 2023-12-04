Haberler Ekonomi Merak Edilenler ENFLASYON AÇIKLANIYOR| Emekli, memur kiracı... Milyonların gözü TÜİK'te! Kasım ayı enflasyon artış oranı yüzde kaç? - Merak Edilenler Haberleri

Kasım ayı enflasyonu açıklanıyor! Emekli, memur kiracı... Milyonların gözü TÜİK'te! Kasım ayı enflasyon artış oranı TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Emekli, memur, kiracı hatta asgari ücretli milyonların gözü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen güncel rakamlar... Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 08:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Enflasyon oranları açıklanıyor... 2023 Kasım ayı enflasyon oranları bugün TÜİK tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Emekli ve memurlar yeni yılda yapılacak zam hesaplamasında sonuca en yakın tahmini yapabilmek için heyecanla Kasım ayı enflasyon verilerini ekliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen güncel rakamlar...

2 Şurada Paylaş!







ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklnacak.