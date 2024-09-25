Enflasyon beklentilerinde düşüş

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

Buna göre eylül itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.2 puan düşerek yüzde 27.5, reel sektör için 2.7 puan gerileyerek yüzde 51.1 , hanehalkı için 1.5 puan azalarak yüzde 71.6 seviyesine geriledi.