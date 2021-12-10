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Enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

Merkez Bankası'nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.8 oldu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 19.3 seviyesindeydi

Enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.31 iken, bu anket döneminde yüzde 23.85 oldu. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15.61 iken, bu anket döneminde yüzde 21.39'a yükseldi.

Ankette yıl sonu için ortalama dolar/TL beklentisi de 13.77 oldu. Önceki anket döneminde ortalama beklenti 9.98 seviyesinde gerçekleşmişti.

Katılımcıların 12 ay sonrası için ise dolar/TL'de beklediği seviye 10.93'ten 15.56'ya çıktı.

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