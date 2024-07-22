Enflasyon beklentisinde düşüş

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 43.52 olan yıl sonu ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 42.95'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31.79'dan'den yüzde 30.02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20.33'ten yüzde 19.32'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.75'ten 37.37'ye düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41.41'den 41.52'ye çıktı.